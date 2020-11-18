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فايزر Pfizer تعلن ارتفاع فعالية لقاح فيروس كورونا إلى 95%
بحسب النتائج النهائية لتحليل البيانات 

فايزر Pfizer تعلن ارتفاع فعالية لقاح فيروس كورونا إلى 95%

2020/11/18
الساعة 3:23 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, العالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فايزر Pfizer تعلن ارتفاع فعالية لقاح فيروس كورونا إلى 95%
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قالت شركتا فايزر وبيونتك Pfizer و BioNTech، اليوم الأربعاء، إن التحليل النهائي للبيانات وجد أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة 95% من حيث الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال صانعو الأدوية إن اللقاح المسمى BNT162b2، كان فعالًا للغاية ضد الفيروس بعد 28 يومًا من الجرعة الأولى، وكانت فعاليته متسقة عبر جميع الأعمار والأجناس والأعراق. 

لقاح فايزر 1

وبالإضافة إلى ذلك، فإن كبار السن، الذين يُنظر إليهم على أنهم معرضون لخطر الإصابة بمرض شديد من كوفيد-19 شهدوا فعالية اللقاح بأكثر من 94%.

وقال أوجور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة BioNTech: أبرز التحليل النهائي ارتفاع نتائج الفعالية الإيجابية من 90% إلى 95%، مضيفًا أن جميع الفئات العمرية شهدت آثار جانبية خفيفة إلى متوسطة.

وقفزت أسهم الشركة بنسبة 3% في التداول فور إعلان هذه النتائج.

فايزر تعلن ارتفاع فعالية لقاح فيروس كورونا من 90 إلى 95%

وقالت النتائج إنه تم رصد 162 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 في المجموعة التي تلقت الدواء الوهمي مقابل 8 حالات فقط في المجموعة التي تلقت اللقاح المكون من جرعتين، وقالوا إن ذلك يثبت أن فعالية اللقاح تُقدر بنحو 95%.

وتأتي هذه الأنباء بعد أكثر من أسبوع من الإعلان أن اللقاح كان فعالًا بنسبة تزيد عن 90% وبعد يومين من إعلان مودرنا أن بيانات المرحلة الأولية الثالثة التجريبية أظهرت أن لقاحها فعال بنسبة 94.5%. 

وتسعى شركتا فايزر وبونتياك حاليًا إلى أخذ الموافقة من هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).

لقاح فايزر 2


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