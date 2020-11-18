فايزر Pfizer تعلن ارتفاع فعالية لقاح فيروس كورونا إلى 95%

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قالت شركتا فايزر وبيونتك Pfizer و BioNTech، اليوم الأربعاء، إن التحليل النهائي للبيانات وجد أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة 95% من حيث الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال صانعو الأدوية إن اللقاح المسمى BNT162b2، كان فعالًا للغاية ضد الفيروس بعد 28 يومًا من الجرعة الأولى، وكانت فعاليته متسقة عبر جميع الأعمار والأجناس والأعراق.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن كبار السن، الذين يُنظر إليهم على أنهم معرضون لخطر الإصابة بمرض شديد من كوفيد-19 شهدوا فعالية اللقاح بأكثر من 94%.

وقال أوجور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة BioNTech: أبرز التحليل النهائي ارتفاع نتائج الفعالية الإيجابية من 90% إلى 95%، مضيفًا أن جميع الفئات العمرية شهدت آثار جانبية خفيفة إلى متوسطة.

وقفزت أسهم الشركة بنسبة 3% في التداول فور إعلان هذه النتائج.

وقالت النتائج إنه تم رصد 162 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 في المجموعة التي تلقت الدواء الوهمي مقابل 8 حالات فقط في المجموعة التي تلقت اللقاح المكون من جرعتين، وقالوا إن ذلك يثبت أن فعالية اللقاح تُقدر بنحو 95%.

وتأتي هذه الأنباء بعد أكثر من أسبوع من الإعلان أن اللقاح كان فعالًا بنسبة تزيد عن 90% وبعد يومين من إعلان مودرنا أن بيانات المرحلة الأولية الثالثة التجريبية أظهرت أن لقاحها فعال بنسبة 94.5%.

وتسعى شركتا فايزر وبونتياك حاليًا إلى أخذ الموافقة من هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).

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