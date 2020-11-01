فيتوريا: نُطالب بالعدالة التحكيمية

المواطن - مروة نبيل

أبدى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا استياءه من طاقم تحكيم مباراة فريقه النصر ضد الشباب اليوم، مؤكدًا أن يُطالب بالعدالة التحكيمية.

ولعب النصر ضد الشباب اليوم على إستاد الأمير فيصل بن فهد، في ختام منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الليوث بنتيجة 2/ 1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

فيتوريا ينتقد الحكم:

وتحدث فيتوريا بعد مباراة النصر ضد الشباب قائلًا: “منذ أن أتيت أحاول أن أكون بطبع ودي في الملعب، ولكن لم أعد أستطيع أن أتحمل، لا أطلب أي شيء لي.. لا نطلب إلا العدالة التحكيمية”.

وتابع مدرب العالمي خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “ليس من المعقول أن يكون هناك حكم وحكام مساعدين والـVAR، ويتجاهلون أن الهدف الأول جاء من تسلل ولنا ركلة جزاء لصالح بيتروس”.

واختتم فيتوريا تصريحاته بشأن التحكيم قائلًا: “لا أبرر الهزيمة بالتحكيم ولكن نطلب العدالة، لأن ما حدث اليوم صعب تقبله، ليس من المعقول أن لا يرى الجميع هذه الأخطاء، صعب تجاهل ما حدث.. وصعب أن نتقبل هذا المستوى التحكيمي”.

السويكت يُطالب بحكام أجانب:

وكان رئيس نادي النصر، صفوان السويكت قد أعرب هو الآخر عن استيائه من حكم مباراة اليوم، مؤكدًا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سيطلب حكام أجانب لمباريات العالمي المقبلة.

وعلق السويكت قائلًا: “النصر بمن حضر .. وأعتقد أن قرار الاتحاد السعودي بتحديد عدد الحكام الأجانب المسموح لكل فريق مجانب للصواب وغير عادل .. وسنطالب بحكام أجانب لجميع مبارياتنا القادمة”.

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