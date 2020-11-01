فيديو.. مشاعر المعتمرين الإندونيسيين لدى وصولهم إلى جدة

المواطن - جدة

استعرض مقطع فيديو مشاعر المعتمرين من دولة إندونيسيا لدى وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لأداء مناسك العمرة، في اليوم الأول للمرحلة الثالثة لاستقبال معتمري الخارج.

#فيديو | 🎥

مشاعر المعتمرين من دولة اندونيسيا لدى وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة … نسأل الله أن يتقبل منهم#selamatdatang pic.twitter.com/hB6hh3uLqS — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) November 1, 2020

إقامة معتمري الخارج:

وكان وزير الحج أعلن في وقت سابق أن حجز العمرة متاح عبر تطبيق اعتمرنا حتى نهاية 2020، مشيرًا إلى أن مدة إقامة معتمري الخارج في المملكة 10 أيام.

وأولت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع انطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين

عناية فائقة بسلامة ضيوف الرحمن من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما جهزت الرئاسة لراحة المعتمرين 600 عربة كهربائية، و5000 عربة يدوية، يشرف عليها 120 موظفًا، خاصة بالمعتمرين، تعقم بشكل مستمر قبل الاستخدام وبعده.

ومع بدء المرحلة الثالثة اليوم وصل المعتمرون إلى المسجد الحرام، وفق ما حدد بـ20 ألف معتمر يوميًّا، يستقبلون وفق الإجراءات المتخذة وعن طريق التصاريح المعتمدة في تطبيق اعتمرنا.

رفع الطاقة الاستيعابية:

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام، خدماتها مع بدء رفع الطاقة التشغيلية الاحترافية بنسبة 100% المتمثلة في تنظيم عمليات الدخول والخروج من نقاط التجمع والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية كالخضوع لكشف درجات الحرارة عبر الكاميرات الحرارية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر وارتداء الكمامات الطبية والتزامهم بالملصقات الإرشادية التي توضح مسافات التباعد الاجتماعي والمسارات المحددة لأداء الطواف والسعي، وجميع ما استُحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خِدْمات الحرم المكي الشريف.

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