فيديو يكشف محادثة الحنفوش والشهدان حول هدف الشباب الأول في النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف السويسري مانويل نافارو مدير دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن المحادثة التي دارت بين حكم مباراة النصر والشباب، شكري الحنفوش مع حكم تقنية الفيديو ممدوح الشهدان، وذلك بسبب هدف الشباب الأول في العالمي الذي أثار جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

ونشرت صحيفة “الرياضية” فيديو من اجتماع لجنة الحكام الذي أُقيم اليوم الخميس، وخلالها دار حديث بين الحنفوش والشهدان حول صحة هدف الشباب الأول في شباك أصفر العاصمة، وظهر خلال الحديث التردد الواضح من حكم تقنية الفيديو الذي ورط الحنفوش، بعدم اتخاذ القرار المناسب في اللعبة.

قرار خاطئ من حكم الفيديو في لقاء النصر والشباب

وانتقد نافارو حكم الفيديو كونه لم يقم بتنفيذ القرار السليم، وهو استدعاء الحنفوش لرؤية الهدف في تقنية الفيديو، قبل اتخاذه للقرار النهائي.

وسجل لنادي الشباب في هذه المباراة كل من أحمد شراحيلي وإيفر بانيغا، بينما سجل لأصفر العاصمة اللاعب أيمن سالم.

الحنفوش لم يدير أي مباراة بالجولة الرابعة

ولم يُحكم الحكم شكري الحنفوش أي مباراة في الجولة الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب الأخطاء التي ارتُكبت في لقاء الشباب والعالمي بالجولة الثالثة.

وجاءت قائمة حكام الجولة الرابعة بـ دوري المحترفين مكونة من: “تركي الخضير لإدارة مباراة النصر والقادسية، خالد صلوي لـ مباراة الاتفاق والهلال، عبدالله ظافر لـ مباراة العين والأهلي، محمد القرني لـ مباراة الاتحاد والتعاون، فيصل البلوي لـ مباراة الفتح والشباب، محمد إسماعيل الباطن وأبها، سلطان الحربي لـ مباراة ضمك والفيصلي، ماجد الشمراني لـ مباراة الوحدة والرائد”.

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