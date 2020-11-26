قدوم جوتا يهدد مصير 3 لاعبين في ليفربول

المواطن - محمد سمعه

يعاني نادي ليفربول الإنجليزي من أزمة خطيرة، وذلك منذ تعاقد الريدز مع اللاعب البرتغالي دييغو جوتا قادمًا من فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.

ويقدم جوتا أداءً مذهلًا مع الريدز، منذ الانضمام له في صيف العام الحالي حيث أحرز 8 أهداف في 12 مباراة في مختلف البطولات.

قدوم جوتا هدد استقرار الفريق

وذكرت شبكة “ليفربول إيكو” المقربة من الريدز أن قدوم جوتا يهدد مصير المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو خاصة أن المدرب الألماني يورجن كلوب يعتمد على جوتا بشكل قوي في المباريات الأخيرة.

وأضافت الشبكة الرياضية أن جماهير الريدز أصبحت قلقة بشأن مصير الخط الهجومي في صفوف الفريق بعد قدوم جوتا، حيث من الممكن أن يتسبب قدومه في رحيل أحد الثلاثي إما في يناير 2021 أو بعد نهاية الموسم الحالي.

ليفربول يُخيب آمال جماهيره

وكان الريدز خيب آمال جماهيره، وظهر بمستوى باهت ضد أتالانتا الإيطالي بالأمس، ليخسر على ملعبه بهدفين دون رد.

ولعب ليفربول ضد أتالانتا على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وخسر الريدز بثنائية نظيفة سجلها يوسيب إيليتشيتش وروبن جوسينس في الدقيقتين 60 و64.

وجاء ترتيب مجموعة الريدز، في دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته بثنائية، كالتالي؛ الريدز في الصدارة برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن أياكس أمستردام الهولندي وأتالانتا، فيما يتذيل ميتيلاند الترتيب بدون رصيد.

ولفتت شبكة الإحصائيات “سكواكا”، إلى أن أتالانتا هو ثاني فريق إيطالي يفوز على الريدز في ملعبه “أنفيلد” ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب فيورنتينا في ديسمبر 2009.

وفي السياق ذاته، أشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الريدز تأخر بهدفين في مباراة بمنافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب “أنفيلد” للمرة الأولى منذ أكتوبر عام 2014 ضد ريال مدريد.

وكان الفريق الإنجليزي قد خسر هذه المباراة بثلاثة أهداف دون رد، ولم ينجح في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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