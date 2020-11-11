قلق في البنتاغون من قرارات ترامب.. تغييرات في 24 ساعة 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قامت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بإبعاد كبار مسؤولي الدفاع وتنصيب الموالين له، مما أثار قلقًا شديدًا في البنتاغون بسبب هذه التغييرات الكاسحة على هيكل القيادة المدنية بوزارة الدفاع وإزالة العديد من كبار مسؤوليها، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

وأدت سلسلة التغييرات، التي أعلنت عنها وزارة الدفاع في بيان بعد 24 ساعة تقريبًا من إقالة الرئيس دونالد ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر، إلى إثارة قلق المسؤولين العسكريين داخل البنتاغون بشأن ما يمكن أن يحدث بعد ذلك.

وقد أقيل أربعة مسؤولين مدنيين كبار منذ يوم الاثنين، من بينهم إسبر ورئيس أركانه وكبار المسؤولين المشرفين على السياسة والاستخبارات، وتم استبدالهم من قبل الموالين لترامب، بما في ذلك الجنرال أنتوني تاتا وهو شخصية مثيرة للجدل روج لنظريات المؤامرة ووصف الرئيس السابق باراك أوباما بأنه إرهابي، وأدلى بالعديد من التعليقات المعادية والمسيئة للإسلام.

وقال مسؤول دفاعي كبير لشبكة CNN: إنها حالة من قطع رؤوس المعادين، ومن المرجح أن تضيف هذه التحركات المزيد من الفوضى داخل البنتاغون، فقد تم إقالة إسبر وتعيين كريستوفر ميللر بعد يومين من إعلانه فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وهي نتيجة رفض ترامب قبولها.

ومن جهة أخرى، ذهب البعض إلى أن سبب إقالة وزير الدفاع والمسؤولين الآخرين يرجع إلى تراجع إسبر وفريقه في خطة الانسحاب من أفغانستان.

ومع ذلك علق مسؤول دفاعي على القرارات قائلًا: هذا أمر مخيف ومقلق للغاية، هذه تحركات دكتاتورية.

وبجانب إسبر، استقال جيمس أندرسون، وكيل وزارة الدفاع بالوكالة للشؤون السياسية منذ أن أقالت إدارة ترامب جون رود بسبب خلافات حول مجموعة من القضايا السياسية، بالإضافة إلى نائب الأدميرال المتقاعد جوزيف كرنان.

وتم استبدال الأسماء السابقة، بالجنرال تاتا المثير للجدل، وكريستفر ميللر وكاش باتيل، وعزرا كوهين الذي اكتسب سمعة سيئة في مارس 2017 بسبب قضايا استخباراتية.

دوافع ترامب

ويطرح العديد من المسؤولين المدنيين والعسكريين العاملين داخل البنتاغون تساؤلاً حول ما هي دوافع ترامب، وتكهنوا بأنه قد يريد أن يثير شبح استخدام قوات الخدمة الفعلية بموجب قانون التمرد ضد أي احتجاجات في المستقبل.

وقال أحد المسؤولين لشبكة CNN: في الحقيقة، لا أحد في البنتاغون لديه فهم لماهية الخطة الكبرى، ولكن أثار طرد إسبر مخاوف من احتمال تعرض كبار مسؤولي الأمن القومي الآخرين الذين أثاروا غضب ترامب للخطر، وعلى رأسهم مديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل متهمين إياها بتأخير إصدار الوثائق التي يعتقدون أنها ستكشف ما يسمى بمؤامرات الدولة العميقة ضد حملة ترامب، وكذلك مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي.

شارك الخبر