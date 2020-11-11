للمرة الثانية.. مايك بومبيو يَعد بانتقال سلس للسلطة وبايدن يسخر 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير الخارجية مايك بومبيو، للمرة الثانية خلال يوم واحد، إنه سيحدث انتقال سلس للسلطة بحسب ما يحدد الدستور الأمريكي، وذلك في مقابلة قصيرة مع فوكس نيوز.

وجاءت إجابته على سؤال من المذيع بريت باير على فوكس نيوز قال فيه: حين سُئلت عن المخاوف بشأن الانتقال السلس وقلت إنه سيكون هناك انتقال سلس إلى ولاية ترامب الثانية، هل كنت جادًا ؟

وأجاب بومبيو: سيكون لدينا انتقال سلس وسنرى ما يقرره الناس في النهاية عندما يتم الإدلاء بالأصوات.

وتابع المذيع قائلًا: هل تخطط إدارة ترامب للانخراط مع فريق بايدن الانتقالي؟ وأجاب بومبيو: سيكون هناك انتقال سلس وسنرى ما قرره الشعب في النهاية عندما يتم الإدلاء بجميع الأصوات، لدينا عملية يحددها الدستور ويحدد كيفية تصويت الناخبين، وهي عملية مفصلة للغاية، وبعد ذلك، أنا على ثقة تامة من أننا سنحظى بمرحلة انتقالية جيدة.

وأضاف: تأكد من أن أيًا من يتولى منصبه ظهر يوم 20 يناير سيكون لديه جميع الأدوات المتاحة بسهولة حتى تظل أمريكا آمنة.

BAIER: You were asked about the concerns about a smooth transition and you said there will be a smooth transition to a 2nd Trump term. Were you being serious? POMPEO: We will have a smooth transition and we will see what people ultimately decided when the votes have been cast. pic.twitter.com/j8fWvUKkLV — Aaron Rupar (@atrupar) November 10, 2020

وكان قد صرح بومبيو في اليوم نفسه إنه سيكون هناك انتقال سلس للسلطة من الإدارة الحالية للرئيس دونالد ترامب إلى إدارة ثانية له.

رد فعل جو بايدن على تصريح مايك بومبيو

وأقام الرئيس المنتخب جو بايدن مؤتمرًا صحفيًا اليوم، ذكر فيه اسم وزير الخارجية، مايك بومبيو، لكن بمجرد أن نطق اسمه ضحك ساخرًا كرد فعل على تصريحاته السابقة.

President-elect @JoeBiden absolutely burns Mike Pompeo by laughing at the mere sound of his name associated with the role as top diplomat for the US. I love this clip. #burn #Pompeo #BidenTransition #2020Elections #TrumpConcede pic.twitter.com/APIvUIM9WQ — Kevin OCeallaigh (@koceallaigh) November 10, 2020

ويُذكر أنه من المقرر أن يقوم بومبيو بجولة خارجية تشمل 7 دول في أوروبا والقوقاز والشرق الأوسط وذلك في أول جولة بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 وإعلان وسائل الإعلام فوز بايدن.

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