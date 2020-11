للمرة الثانية.. مايك بومبيو يَعد بانتقال سلس للسلطة وبايدن يسخر 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير الخارجية مايك بومبيو، للمرة الثانية خلال يوم واحد، إنه سيحدث انتقال سلس للسلطة بحسب ما يحدد الدستور الأمريكي، وذلك في مقابلة قصيرة مع فوكس نيوز.

وجاءت إجابته على سؤال من المذيع بريت باير على فوكس نيوز قال فيه: حين سُئلت عن المخاوف بشأن الانتقال السلس وقلت إنه سيكون هناك انتقال سلس إلى ولاية ترامب الثانية، هل كنت جادًا ؟

وأجاب بومبيو: سيكون لدينا انتقال سلس وسنرى ما يقرره الناس في النهاية عندما يتم الإدلاء بالأصوات.

وتابع المذيع قائلًا: هل تخطط إدارة ترامب للانخراط مع فريق بايدن الانتقالي؟ وأجاب بومبيو: سيكون هناك انتقال سلس وسنرى ما قرره الشعب في النهاية عندما يتم الإدلاء بجميع الأصوات، لدينا عملية يحددها الدستور ويحدد كيفية تصويت الناخبين، وهي عملية مفصلة للغاية، وبعد ذلك، أنا على ثقة تامة من أننا سنحظى بمرحلة انتقالية جيدة.

وأضاف: تأكد من أن أيًا من يتولى منصبه ظهر يوم 20 يناير سيكون لديه جميع الأدوات المتاحة بسهولة حتى تظل أمريكا آمنة.

BAIER: You were asked about the concerns about a smooth transition and you said there will be a smooth transition to a 2nd Trump term. Were you being serious?

POMPEO: We will have a smooth transition and we will see what people ultimately decided when the votes have been cast. pic.twitter.com/j8fWvUKkLV

