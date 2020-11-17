ماجد عبدالله وفيتوريا ونجوم العالمي يصلون ساحة النصر

المواطن - مروة نبيل

وصل الأسطورة ماجد عبدالله ومدرب النصر، البرتغالي روي فيتوريا، بجانب العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم إلى استاد جامعة الملك سعود.

ماجد عبدالله والنجوم في ساحة النصر

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول ماجد عبدالله وروي فيتوريا لحضور حفل تدشين استاد جامعة الملك سعود، بالإضافة إلى بعض اللاعبين ومنهم المغربي عبدالرزاق حمدالله وخالد الغنام.

وتواجد في مدرجات استاد جامعة الملك سعود أيضًا إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، وذلك قبل دقائق من انطلاق حفل التدشين.

استاد جامعة الملك سعود جاهز

وكان حساب النادي قد نشر صورًا من داخل استاد جامعة الملك سعود بعدما اكتسى باللون الأصفر وشعار العالمي، وإعادة تسميته إلى “ساحة النصر” بعدما كان يُعرف اسمه بـ”محيط الرعب”، حينما كان يستضيف مباريات الهلال خلال السنوات الماضية.

ووقعت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت عقدًا مع شركة الوسائل السعودية الفائزة بمناقصة الاستثمار في ملعب الجامعة، ليكون المقر الرسمي لمباريات الفريق الأول لكرة القدم لمدة 10 سنوات.

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