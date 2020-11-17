‎الرئيسية
الرياضة
ماجد عبدالله وفيتوريا ونجوم العالمي يصلون ساحة النصر
لحضور حفل تدشين استاد الجامعة

ماجد عبدالله وفيتوريا ونجوم العالمي يصلون ساحة النصر

2020/11/17
الساعة 5:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
0
طباعة
ماجد عبدالله وفيتوريا ونجوم العالمي يصلون ساحة النصر ماجد عبدالله
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 ماجد عبدالله والنجوم في ساحة النصر
1.1 استاد جامعة الملك سعود جاهز

وصل الأسطورة ماجد عبدالله ومدرب النصر، البرتغالي روي فيتوريا، بجانب العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم إلى استاد جامعة الملك سعود.

ماجد عبدالله والنجوم في ساحة النصر

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول ماجد عبدالله وروي فيتوريا لحضور حفل تدشين استاد جامعة الملك سعود، بالإضافة إلى بعض اللاعبين ومنهم المغربي عبدالرزاق حمدالله وخالد الغنام.

وتواجد في مدرجات استاد جامعة الملك سعود أيضًا إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، وذلك قبل دقائق من انطلاق حفل التدشين.

 

حمدالله
حمدالله في الملعب

استاد جامعة الملك سعود جاهز

وكان حساب النادي قد نشر صورًا من داخل استاد جامعة الملك سعود بعدما اكتسى باللون الأصفر وشعار العالمي، وإعادة تسميته إلى “ساحة النصر” بعدما كان يُعرف اسمه بـ”محيط الرعب”، حينما كان يستضيف مباريات الهلال خلال السنوات الماضية.

ووقعت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت عقدًا مع شركة الوسائل السعودية الفائزة بمناقصة الاستثمار في ملعب الجامعة، ليكون المقر الرسمي لمباريات الفريق الأول لكرة القدم لمدة 10 سنوات.

خالد الغنام في ساحة النصر

صفوان السويكت في ساحة النصر
السويكت في المدرجات
السويكت
السويكت
ماجد عبدالله وفيتوريا
فيتوريا
ماجد عبدالله في ساحة النصر
ماجد عبدالله

شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :