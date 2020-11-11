مع غياب 14 لاعبًا .. الهلال يعود من الإجازة استعدادًا لـ ديربي النصر

المواطن - محمد سمعه

استأنف مجموعة من لاعبي الفريق الكروي الأول بـ الهلال، مساء اليوم الأربعاء، تدريباتهم وذلك بعد الراحة التي حصلوا عليها من الجهاز الفني، بعد توقف منافسات الدوري والدخول في التوقف الدولي.

واحتضن ملعب الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز وهو الملعب الرديف بمقر النادي التدريبات، نظير انشغال الملعب الرئيسي بالزراعة الشتوية.

وفرض الجهاز الفني بـ الزعيم تدريبات لياقية باستخدام الكرة، تلاها تطبيقات تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب.

الغائبون عن تدريبات الهلال اليوم الأربعاء:

وغاب عن تدريبات الزعيم اليوم: “ياسر الشهراني ومحمد البريك وسلمان الفرج وعلي البليهي، وهتان باهبري، ومحمد كنو وسالم الدوسري وفواز الطريس وصالح الشهري بسبب التواجد مع المنتخب السعودي الأول والمنتخب الأولمبي، إضافة لغياب كل من عبدالله المعيوف وكويلار وبافيتيمبي غوميز وجيوفنكو وجانغ هيون سو، بعد أن شاركوا في مباراة الاتفاق”.

مواجهة مرتقبة بين الزعيم والنصر:

ويستعد الزعيم لمواجهة جاره النصر يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتحدد لقاء نهائي كأس الملك بينهما في وقت لاحق.

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