منتخب مصر يتجاوز عقبة توجو بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة منتخب مصر ضد توجو، التي أُقيمت على ملعب “كيجي” في العاصمة لومي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، بفوز الفراعنة بنتيجة 3/ 1.

منتخب مصر يتألق:

وبدأت مباراة منتخب مصر ضد توجو بشكل سريع، وفرض الفراعنة سيطرتهم على اللعب بفضل تحركات محمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي، قبل أن يُنقذ حارس مرماه محمد الشناوي رأسية من لابا كودجو.

وراوغ كودجو المدافع أحمد حجازي، ومرر كرة عرضية للاعب مالابا في الدقيقة العاشرة، ولكنه لم يستغلها، قبل أن يُهدر اللاعب ذاته كرة رأسية، لتمر فوق العارضة.

وأنقذ الشناوي كرة رأسية مباغتة من حجازي وتحولت إلى ركلة ركنية، قبل أن ينجح محمد مجدي قفشة في فض اشتباك التعادل السلبي من تسديدة مميزة عند الدقيقة 18، وحاول أصحاب الأرض استغلال الجبهة اليسرى، إلا أن الشناوي والدفاع أبعدوا العرضيات.

واستغل محمد شريف خطأ دفاعيًّا بعد تلقيه تمريرة طولية من محمد الشناوي ليسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 33، وطالب لاعبو الفراعنة الحصول على ركلة جزاء بعد سقوط أحمد حسن كوكا، ولكن لم يحتسبها الحكم، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بثنائية.

مصر ضد توجو:

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة مصر ضد توجو اليوم، نجح تريزيجيه في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 53، وأطلق قفشة تسديدة قوية، ولكنها مرت فوق العارضة، وواصل الشناوي تألقه وأبعد أكثر من كرة.

وأضاع البديل رمضان صبحي فرصة تسجيل الهدف الرابع، وتصدى الشناوي لفرصة خطيرة، قبل أن يسجل جوزيه يارا دوكيه هدفًا شرفيًّا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة مصر ضد توجو بفوز الفراعنة بنتيجة 3/ 1.

وبعد مباراة اليوم، رفع منتخب مصر الأول لكرة القدم رصيده إلى 8 نقاط ليتصدر المجموعة السابعة في التصفيات، وبفارق الأهداف عن جزر القمر، ليقترب الثنائي من التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.

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