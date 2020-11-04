من يقود النصر أمام القادسية بعد إصابة فيتوريا بـ كورونا ؟

المواطن - محمد سمعه

انضم المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر والنجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي.

وكشف العالمي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة المصابين في صفوفه، وعلق قائلًا: “14 مصابًا بفيروس كورونا المستجد.. أمنياتنا لكم بالشفاء العاجل بإذن الله.. كونوا أقوياء”.

وسيقود المدرب البرتغالي تاكسيرا مساعد روي فيتوريا، الفريق الكروي الأول بالعالمي، لـ مباراة القادسية المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بـ الجولة الرابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين وفقًا لـ الزميلة “الرياضية” بسبب غياب فيتوريا عن المباراة لإصابته بالفيروس.

الموعد المقترح لإقالة مدرب النصر

يذكر أن أنباء كانت ترددت صباح اليوم الأربعاء، عن نية مجلس إدارة النصر، إقالة روي فيتوريا بعد مباراة القادسية وتعيين بديله خلال فترة التوقف الدولي.

8 حالات إصابة بـ كورونا في صفوف العالمي

وأصيب بنادي النصر 8 لاعبين بفيروس كورونا المستجد، وهم؛ مارتينيز، المغربي عبدالرزاق حمدالله، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، يحيى الشهري، عبدالله الخيبري وعبدالعزيز الدوسري، بجانب حارس المرمى وليد عبدالله.

وأُصيب من الطاقم الفني والإداري كل من؛ فيتوريا، مدير عام كرة القدم عايض القحطاني، مساعد المدرب سيرجيو كارفاليو، طبيب الفريق، باسيل فالنتي، مسؤول العهدة عبدالمالك الحسيوتي وأخصائي التغذية لويس باتشريشيو.

ويحتل الفريق الكروي الأول بـ العالمي المركز الـ14 حاليًا في جدول الدوري بدون أي رصيد من النقاط، وذلك بعد أن خسر من الفتح والتعاون والشباب في أول 3 جولات من الدوري.

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