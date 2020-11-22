موعد مباراة الأهلي ضد الشباب والقناة الناقلة

المواطن - محمد سمعه

سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع مباراة الأهلي ضد الشباب النارية التي تنطلق غدًا الاثنين ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة.

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد الشباب

وستُنقل المباراة على قناة Ksa sports 2 HD.

ويحتل الشباب المركز الثاني قبل انطلاقة اللقاء برصيد 10 نقاط، أما الأهلي فيحتل المركز الثالث برصيد تسع نقاط.

بانيغا يغيب عن مباراة الأهلي ضد الشباب

وفي وقت سابق، حُسم مصير اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب الشباب، حول المشاركة ضد الأهلي بعد غد الاثنين بالجولة الخامسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان بانيغا، تعرض لإصابة قوية في مباراة الفتح في الجولة الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شعر بـ آلام بعد الشد في العضلة الخلفية وشارك بوضع رباط ضغط على قدمه، قبل أن يطلب التغيير من المدرب البرتغالي بيدرو كايشينا في لقاء الفتح.

وأوضحت “الميدان الرياضي” أن إيفر بانيغا لن يشارك ضد الراقي بسبب استمرار معاناته من الإصابة.

كذلك سيغيب عن الشباب ضد الراقي اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز لمعاناته من الإصابة أيضًا.

وفي وقت سابق، توقع الناقد الرياضي طارق النوفل أن الليث سيكون بطل دوري المحترفين في الموسم الحالي، متجاهلًا تمامًا قدرة الهلال والنصر على الفوز باللقب.

وأشار النوفل إلى أن فرص الشباب في حصد لقب الدوري أكبر من الهلال، لأن الليث يتمتع باستقرار إداري وفني كبير في عهد خالد البلطان بالإضافة لضم محترفين أجانب على أعلى مستوى.

ولا يعد النوفل، أول ناقد رياضي يتوقع فوز الليث بالدوري، حيث سبقه الناقد الرياضي عدنان جستنيه الذي قال في تصريحات سابقة إن الليث الأقرب للتتويج بالدوري في موسم 2020/2021 بسبب الصفقات والمحترفين الأجانب.

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