ميسي يُعلق على عدم التسجيل مع الأرجنتين

المواطن - مروة نبيل

أبدى ليونيل ميسي سعادته بفوز منتخب بلاده الأرجنتين ضد بيرو، مؤكدًا أنه يقدم كل ما في وسعه مع زملائه لمواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

ميسي.. وغياب التسجيل مع الأرجنتين

وقال ميسي خلال تصريحاته لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “سعيد بالفوز في بيرو، وبالأداء الذي ظهرنا به، لقد لعبنا مباراة رائعة.. هذا الطريق الذي يجب أن نسير عليه”.

وعن تغيير مركزه باستمرار مع منتخب الأرجنتين، علق نجم برشلونة الإسباني قائلًا: “سعيد بأي مركز يلزمني به المدرب”.

وبشأن عدم تسجيله للأهداف، قال: “أنا سعيد جدًا بالانتصار الذي حققناه، كنا في حاجة كبيرة إليه عقب التعادل مع باراغواي.. لقد لعبنا مباراة رائعة، وصنعنا العديد من الفرص”.

وواصل ميسي تصريحاته قائلًا: “الأداء في الشوط الثاني خلال مباراة باراجواي كان رائعًا، واليوم أكملنا بنفس الطريقة، مع الفارق أننا تمكنا من تحقيق الفوز”.

واختتم حديثه قائلًا: “كلما أتيت إلى المنتخب أحاول بذل أقصى ما في وسعي، وأن أضيف شيئا.. أشعر بالسعادة لمواصلة العمل، والاستمرار مع هذه المجموعة، وتحقيق انتصارات مثل هذه”.

منتخب الأرجنتين ضد بيرو

ولعب منتخب الأرجنتين ضد بيرو، فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وتمكن التانغو من الفوز بثنائية دون رد.

وبعد مباراة بيرو، رفع التانغو رصيده إلى 10 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات، وبفارق نقطتين عن البرازيل متصدر الترتيب، ونقطة واحدة عن الإكوادور.

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