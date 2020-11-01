ميلان يستعيد بريقه

المواطن - مروة نبيل

تألق لاعبو الروسونيري خلال مباراة أودينيزي ضد ميلان التي أُقيمت، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أودينيزي ضد ميلان

ولعب أودينيزي ضد ميلان على ملعب “الفريولي”، وشهدت المباراة ندية كبيرة من لاعبي الفريقين، وكاد الروسونيري أن يخسر نقطتين في الكالتشيو، قبل أن يحرز نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفًا قاتلًا؛ ليمنحه الفوز.

وتقدم الروسونيري أولًا عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة 18، قبل أن يحرز رودريجو دي بول هدف التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 48، قبل أن ينجح السويدي إبراهيموفيتش في تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 83.

الروسونيري يتألق

وظهر الروسونيري بشكل مميز خلال منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، حيث رفع رصيده إلى 16 نقطة؛ لينفرد بصدارة جدول ترتيب الكالتشيو بعد مباراة أودينيزي ضد ميلان اليوم.

وحافظ الروسونيري على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل في مباراة واحدة، ليبتعد عن يوفنتوس ونابولي أصحاب المركزين الثاني والثالث بـ4 نقاط.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أودينيزي عند 3 نقاط، ليحتل المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بعد تلقيه الهزيمة الخامسة هذا الموسم، حيث اكتفى بفوز وحيد.

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