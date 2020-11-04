نصيحة ذهبية لـ فيتوريا لحماية لاعبي النصر الـ4 قبل مواجهة القادسية

المواطن - محمد سمعه

نصح الناقد الرياضي والإعلامي عبدالعزيز المريسل، المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، نصيحة ذهبية لحماية لاعبي العالمي وذلك قبل مواجهة القادسية يوم السبت المقبل، في الجولة الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر” : “على السيد فيتوريا منح مساعده، التعليمات بعدم إشراك أي لاعب للتو عائد من إصابة عضلية وعدم الاستعجال عليه”.

وأضاف المريسل: “اللاعب الذي لا يكون جاهزًا بنسبة 100%، ليس شرطًا أن يلعب مباراة القادسية، وعلى وجه الخصوص أمرابط ومايكون وسلطان الغنام وعبدالله مادو”.

وفي وقت سابق، انضم المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر والنجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي.

14 حالة إصابة بـ كورونا في أصفر العاصمة:

وكشف العالمي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة المصابين في صفوفه، وعلق قائلًا: “14 مصابًا بفيروس كورونا المستجد.. أمنياتنا لكم بالشفاء العاجل بإذن الله.. كونوا أقوياء”.

وسيقود المدرب البرتغالي تاكسيرا مساعد روي فيتوريا، الفريق الكروي الأول بالعالمي، لـ مباراة القادسية المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بـ الجولة الرابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين وفقًا لـ الزميلة “الرياضية” بسبب غياب فيتوريا عن المباراة لإصابته بالفيروس.

الموعد المقترح لإقالة فيتوريا من تدريب النصر:

يذكر أن أنباء كانت ترددت صباح اليوم الأربعاء، عن نية مجلس إدارة النصر، إقالة روي فيتوريا بعد مباراة القادسية وتعيين بديله خلال فترة التوقف الدولي.

شارك الخبر