17 يناير الموعد المحتمل لانتخابات برشلونة

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الخميس، عن الموعد المحتمل لانتخابات نادي برشلونة الإسباني، بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو، وتولى كارلوس توسكيتس المسؤولية مؤقتًا لحين إجراء انتخابات مبكرة.

استقالة بارتوميو

واستقال بارتوميو من منصبه كرئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني رسميًا نهاية الشهر الماضي، بسبب الضغط الجماهيري المتزايد، نظرًا لتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم وخلافه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء قرار استقالة بارتوميو ومجلس الإدارة بعد حملة سحب الثقة التي أطلقها العديد من أعضاء النادي، حيث دعا إلى اجتماع استثنائي، عقب تأكيد مجلس إقليم كتالونيا عدم وجود معوقات قضائية أو صحية لإجراء استفتاء سحب الثقة من المجلس.

انتخابات برشلونة

وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية، إلى أنه تقرر إجراء انتخابات نادي برشلونة يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، مشيرة إلى أن التاريخ المختار للدعوة إلى عقد الانتخابات سيكون 20 ديسمبر المقبل.

ولفتت الصحيفة الكتالونية إلى أن انتخابات النادي يمكن أن تُجرى في 16 أو 17 يناير أو 23-24 أو 30-31 من الشهر نفسه، وبالتالي سيكون هناك فترة كافية بين الاستدعاء ويوم التصويت.

وأضافت الصحيفة: “إذا تمت الدعوة لإجراء الانتخابات في 17 يناير، فسيتيح هذا الوقت المساحة لمجلس الإدارة الجديد للمشاركة في الانتقالات الشتوية، التي ستنتهي في 31 يناير 2021”.

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