3 محفزات تنتظر بطل كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

أُجريت مراسم قرعة كأس الملك موسم 2020/ 2021، اليوم الاثنين، وشهدت مواجهات قوية بين أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كأس الملك:

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هناك 3 محفزات تنتظر الفريق المتوج بلقب كأس الملك.

وسيحصل بطل كأس الملك موسم 2020/ 2021 على 10 ملايين ريال، ومقعد مباشر إلى منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى مقعد مباشر إلى كأس السوبر السعودي.

وجاءت نتائج القرعة التي أُقيمت اليوم، كالتالي؛ القادسية والشباب، الهلال والفتح، الأهلي والعين، الوحدة والاتحاد، النصر والرائد، ضمك والتعاون، الباطن وأبها، الاتفاق والفيصلي.

أندية المحترفين فقط في النسخة الجديدة:

وسبق أن أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قصر المشاركة في بطولة الكأس للموسم الرياضي 2020/ 2021 على فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستبدأ البطولة من دور الـ16.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بسبب تأخر انطلاق الموسم الجديد 2020/ 2021 وضغط الروزنامة التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الدولية والقارية مما يصعب إنهاء الموسم في وقت مناسب للمنتخبات والأندية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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