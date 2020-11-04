4 مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

تُقام 4 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، التي انطلقت بالأمس بـ6 مواجهات.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة 3:05 عصرًا بمواجهة الكوكب ضد العدالة على ملعب نادي الشعلة، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة ضيفًا على نظيره البكيرية عند الساعة 3:15.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي عرعر ضد نظيره نجران عند الساعة 3:15 عصرًا، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة النهضة والحزم عند الساعة 5:25 مساء على ملعب الأمير محمد بن فهد.

دوري الدرجة الأولى

وكانت منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى قد انطلقت بالأمس، وخيم التعادل على نتيجة مباراتين، حيث انتهت مواجهة الشعلة والثقبة بالتعادل السلبي، فيما تعادل أُحد والطائي بهدف لكل منهما.

ونجح الفيحاء في الفوز على الجبلين بثنائية نظيفة، وفاز الدرعية على مضيفه الخليج بهدف دون رد، وخسر الجيل أمام ضيفه هجر بهدف نظيف، وفي ختام مباريات الأمس، تمكن الساحل من الفوز على النجوم بنتيجة 1/0.

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