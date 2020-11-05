5.5 مليون يورو تُقرب بيتريسكو من قيادة النصر

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن مفاوضات إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت مع المدير الفني لفريق كلوج الروماني، دان بيتريسكو وصلت إلى مراحل متقدمة.

بيتريسكو يقترب من النصر

وأشارت صحيفة gps الرومانية، إلى أن نادي النصر قدم عرضًا مغريًا يصل إلى 5.5 مليون يورو من أجل التعاقد مع بيتريسكو لمدة موسمين، خاصة أن الفريق يُعاني بعد مرور أربع جولات على الدوري هذا الموسم.

وتابعت الصحيفة: “عرض النصر يتضمن 2.5 مليون يورو للموسم الحالي، و3 ملايين للموسم المقبل، ليصل مجموع المبلغ المعروض على المدرب الروماني إلى 5.5 مليون يورو، وهذا المبلغ أكبر بكثير مما يحصل عليه الآن من كلوج، وهو ما يعادل 5 أضعاف مرتبه الحالي”.

ولفتت إلى أن المدير الفني الروماني يبدو منجذبًا بقوة نحو الموافقة على عرض النصر، وقد تكون الجولة الخامسة من الدوري السعودي، بعد فترة التوقف الدولي الحالية، حاسمة في المفاوضات الجارية بين بيتريسكو والعالمي.

النصر في دوري محمد بن سلمان

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون، قبل أن ينتفض ويفوز على القادسية بثنائية.

ويحتل العالمي المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الذي يتواجد في المركز الـ14 بالرصيد ذاته.

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