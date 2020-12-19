أسترازينيكا: قدمنا طلب ترخيص للقاحنا في 20 دولة

المواطن - متابعة

قالت إدارة أسترازينيكا: إنها قدمت طلب ترخيص للقاحها في 20 دولة.

وأعلنت “أسترازينيكا” البريطانية، أنها بدأت دمج اللقاح الروسي “سبوتنيك V” مع لقاحها في تجاربها، بهدف رفع فعالية ونجاعة اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان سابق: إنه من المنتظر أن يؤدي الجمع بين لقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا إلى توليد حماية أوسع من خلال استجابة مناعية أقوى، وفقًا لما نقلته “رويترز”.

وأضافت: “نعلن اليوم عن برنامج التجارب السريرية لتقييم السلامة والمناعة لمزيج AZD1222، الذي طورته شركة أسترازينيكا (AstraZeneca) وجامعة أكسفورد وSputnik V، الذي طوره معهد أبحاث غاماليا الروسي. سنبدأ في تسجيل البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق”.

وشددت الشركة البريطانية على أن التعاون العلمي مع معهد الأبحاث العلمية “غاماليا” الروسي، يعد أمرًا مهمًّا، سيساعد في الكشف عن إمكانات تركيبات اللقاحات، والمساعدة في جعل اللقاح أكثر فعالية ونجاعة.

ويأتي ذلك بعد نشر النتائج الأولية لتجارب اللقاح الذي تعمل شركة “أسترازينيكا” على تطويره بالتعاون مع جامعة “أكسفورد”.

وأظهرت النتائج المستوى المتوسط لفاعلية اللقاح عند 70%، بينما كان مستواه الأدنى 62% والأعلى حوالي 90%.

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