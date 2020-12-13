أولسان الكوري يواجه بيرسبوليس بـ نهائي دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

صعد نادي أولسان هيواندي الكوري الجنوبي إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد الفوز على نادي فيسيل كوبي الياباني بنتيجة هدفين لهدف في دور الـ4.

أحداث مباراة أولسان وفيسيل كوبي

بدأ الشوط الأول بين الفريقين بأداء هادئ حيث حاول كل منهما خلق الفرص لافتتاح التسجيل ولكن دون جدوى.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول من المباراة لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نجح فريق فيسيل كوبي في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب هوتارو ياماغوتشي بالدقيقة الـ52 ثم تعادل اللاعب بيورن مارس يونسن لفريق أولسان بالدقيقة الحادية والثمانين.

وانتقل الفريقان بعد ذلك لشوطين إضافيين حيث تمكن فريق أولسان من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي جونيو نيجراو من ركلة جزاء.

موعد نهائي دوري أبطال آسيا

وسيواجه فريق أولسان، نادي بيرسبوليس الإيراني في الدور النهائي يوم السبت المقبل 19 ديسمبر على ملعب الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان النجم الإسباني أنديس إنيستا لاعب برشلونة الإسباني السابق ونجم فيسيل كوبي تغيب عن المباراة بسبب الإصابة.

يذكر أن نادي الهلال هو آخر المتوجين بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019، بعد الفوز على فريق أوراوا الياباني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في مجموع المباراتين.

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