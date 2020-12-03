إدارة النصر تُبلغ أمرابط برسالة صادمة

المواطن - محمد سمعه

أبلغ مجلس إدارة نادي النصر، رسالة إلى النجم المغربي نور الدين أمرابط حول مصيره مع الفريق الكروي الأول، وذلك عقب خسارة نهائي كأس الملك يوم السبت الماضي ضد نادي الهلال.

ويُغير العالمي من جلده الإداري والفني خلال الفترة الحالية، حيث وافق النادي على استقالة عبدالرحمن الحلافي من منصبه كمشرف عام على كرة القدم بالنادي، وعُيّن حسين عبدالغني نجم الأهلي والنصر السابق كـ مدير تنفيذي لكرة القدم بنادي أصفر العاصمة.

وأبلغت إدارة النصر، اللاعب المغربي بعدم الاعتماد عليه في الفترة المقبلة، مع ضرورة اتجاهه للبحث عن نادٍ جديد للانضمام له في يناير 2021 وفقًا لـ الزميلة “مكة”.

العين يراقب نجم النصر:

وكان نادي العين الإماراتي وضع أنظاره مؤخرًا على ضم أمرابط، في حال قرر مغادرة النصر.

يذكر أن اللاعب المغربي خاض 68 مباراة مع أصفر العاصمة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 22 هدفًا.

ويستعد النصر، اليوم الخميس لمواجهة نادي أبها في الجولة الـ6 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إنجازات أمرابط مع النصر:

وكان أمرابط انضم إلى النصر في صيف 2018 قادمًا من نادي واتفورد الإنجليزي، وفاز مع العالمي بلقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي.

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