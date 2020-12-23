اتحاد اليد يؤجل 3 مسابقات حتى إشعار آخر

المواطن - مروة نبيل

أعلن اتحاد اليد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تأجيل لجنة المسابقات العديد من المباريات في 3 مسابقات مختلفة حتى إشعار آخر.

اتحاد اليد يؤجل 3 مسابقات

وكشف اتحاد اليد عن تأجيل مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لليد التي كان من المقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 4 يناير إلى إشعار آخر.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز لناشئين اليد التي كان من المقرر إقامتها يومي الأربعاء والخميس الموافق 30 و31 ديسمبر إلى إشعار آخر، وذلك بسبب إقامة معسكر إعدادي داخلي للمنتخب السعودي لدرجة الناشئين.

كما قررت تأجيل مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز لشباب اليد التي كان من المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 2 يناير إلى إشعار آخر، وذلك بسبب إقامة معسكر إعدادي داخلي للمنتخب السعودي لدرجة الناشئين أيضًا.

شارك الخبر