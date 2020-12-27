الأحمدي يكشف تفاصيل ورشة إدارة التطوير والمبادرات

المواطن - مروة نبيل

كشف المشرف العام على إدارة التطوير والمبادرات، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بندر الأحمدي، تفاصيل ورشة العمل التي عقدتها الإدارة خلال الأيام الماضية.

الأحمدي يكشف تفاصيل الورشة:

وأكد الأحمدي أن الورشة سعت في المقام الأول إلى تطوير آليات المتابعة واستعراض بعض الحقائب للمناهج الفنية ومتابعة إجراءات البرتوكول الطبي وسط الاحترازات الطبية في مكافحة جائحة كورونا، واستحداث دليل إجرائي للعمل به داخل مراكز التدريب الإقليمية.

وتابع: “الهدف من استمرار المراكز التدريبية يدفع لاستدامة هذا المشروع الحيوي الهام والذي يعد من أهم المبادرات التي تُتابع أعمالها من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وأضاف: “مراكز التدريب الإقليمية تقدم دورًا مهمًّا لتعزيز سيادة الكرة السعودية خاصة وأنها بيئة تربوية رياضية آمنة تهدف لاكتشاف المواهب وتدريبهم وصقلهم ورفدهم بالخبرات اللازمة لبناء جيل متميز كرويًّا وفنيًّا”.

إدارة التطوير تعقد ورشة عمل:

وعقدت إدارة التطوير والمبادرات في الاتحاد السعودي لكرة القدم ورشة عمل في جدة خلال الفترة من 22 حتى 24 ديسمبر، بحضور بندر الأحمدي ومدير الإدارة عبدالله المنصور والمدير الفني للاتحاد، الروماني إيوان لوبيسكو.

كما شهدت الورشة حضور المشرفين على مبادرة مراكز التدريب الإقليمية ومبادرتي تطوير كرة القدم السعودية وتطوير الأداء الفني للفئات السنية.

وتم خلال الورشة استعراض مبادرة تطوير كرة القدم السعودية ومبادرة تطوير الأداء الفني للفئات السنية وأهم النتائج التي وصلت لها هاتين المبادرتين، كما تم وضع المقارنات للوصول لنتائج قائمة على الجانب التحليلي للوصول لأهم أهداف تعزيز وتطوير الكرة السعودية.

وفي ختام الورشة التدريبية استعرض عبدالله المنصور أبرز الجوانب التي تسعى إدارة التطوير والمبادرات لتحقيقها، مشيرًا لأهمية تكامل آليات العمل من جهة ودورها في تحقيق جميع ما يسعى اتحاد كرة القدم لتحقيقه بالعمل المتصل والمستدام.

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