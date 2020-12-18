الاتحاد يحتفل بتسجيل رومارينيو 50 هدفًا

المواطن - مروة نبيل

يُقدم البرازيلي رومارينيو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

رومارينيو يتألق مع الاتحاد:

واحتفل نادي الاتحاد بوصول لاعبه البرازيلي إلى 50 هدفًا بطريقته الخاصة، حيث سلم رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، رومارينيو قميص الفريق الأول يحمل رقم 50، في إشارة لعدد أهدافه في مسيرته مع العميد.

ويُعد النجم البرازيلي من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف بعد مرور 8 جولات، وصنع أكثر من تمريرة حاسمة.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثالث.

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