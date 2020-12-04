الاتحاد يحدد مستقبل سانوجو

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لتحديد مستقبل للاعب الإيفواري سيكو سانوجو، خاصة أن إعارته إلى النجم الأحمر الصربي تنتهي في يناير المقبل.

الاتحاد يجتمع مع وكيل اللاعب

وأكدت مصادر لـ”الرياضية”، أن الإدارة الاتحادية ستجلس على طاولة المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب الإيفوار بهدف تحديد مستقبله، إما بإكمال الإعارة لناديه الصربي الحالي، أو الانتقال إلى نادٍ آخر، أو توقيع مخالصة نهائية مع العميد.

وأضفت المصادر: “فكرة عودة سانوجو لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لم تطرح على المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، على الرغم من أن اللاعب سيصبح اتحاديًا في الأول من يناير المقبل بعد نهاية إعارته”.

سانوجو مع الاتحاد

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع سانوجو صاحب الـ31 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية موسم 2018، بعقد يمتد حتى صيف 2022، قبل أن يحوله إلى قائمة الاستثمار بعد خروجه من حسابات المدرب السابق، التشيلي سييرا.

وانضم اللاعب الإيفواري بعد ذلك إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الأحمر الصربي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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