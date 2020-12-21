الصحف الزامبية تشيد بقوة العلاقات مع السعودية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ناشد الرئيس الزامبي، إدغار لونجو، السعودية بضرورة الاستثمار الأجنبي المباشر في بلاده، وقال: إن العلاقات بين المملكة وزامبيا أصبحت أكثر قوة وخلقت فرصًا لشراكات اقتصادية ثابتة.

وكان وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبدالعزيز قطان بحث الجمعة، العلاقات السعودية الزامبية مع الرئيس لونغو، وذلك خلال جولته الإفريقية الثالثة.

ورافق الرئيس الزامبي في الاجتماع وزير الخارجية جوزيف مالانجي وسكرتير مجلس الوزراء الدكتور سيمون ميتي والمساعدين الخاصين للرئيس والسكرتير الدائم للشؤون الخارجية تشالوي لومبي.

علاقات قوية متبادلة:

وناقش الرئيس الزامبي مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين السعودية وبلاده، وقال: إن الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة إلى زامبيا سيساهم في تصنيع البلاد، وخلق فرص العمل والثروة لمواطني البلدين.

وأضاف الرئيس الزامبي في بيان أصدره مساعده الخاص للصحافة والعلاقات العامة إسحاق تشيبامب أن العلاقات بين السعودية وزامبيا تحسنت بشكل أكبر من خلال تبادل الزيارات والدعم المعزز من المملكة في قطاعات رئيسية مثل الأمن والصحة وغيرها.

وأشاد الرئيس بالتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والمتعدد الأطراف، وأعرب عن رغبة زامبيا في مواصلة توطيد وتعميق التعاون مع السعودية.

وأضاف الرئيس أن زامبيا تتمتع بعلاقات ثنائية دافئة وتعاون اقتصادي مع السعودية، كما أبلغ قطان أن زامبيا تستمد رؤيتها من رؤية 2030، وأنها تنفذ إستراتيجيات مثل تطوير مناطق اقتصادية متعددة المرافق والمجمعات الصناعية والمجمعات الزراعية ومجموعات سلاسل القيمة كوسيلة للتصنيع وتحويل الاقتصاد إلى دولة مزدهرة متوسطة الدخل بحلول عام 2030.

كما وجه قطان دعوة للرئيس لحضور القمة السعودية الإفريقية التي ستعقد العام القادم، ودعا إلى تعزيز العلاقات بين السعودية وزامبيا والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بشأن مجالات التعاون الثنائي في إطار اللجنة الدائمة المشتركة للتعاون.

العلاقات السعودية الزامبية:

وبدأت العلاقات بين البلدين في التطور خلال الفترة الماضية، وبدأت تلك العلاقات منذ أن تم افتتاح السفارة السعودية في العاصمة الزامبية لوساكا في عام 1978، ومنذ ذلك الحين يجمع بين البلدين علاقات جيدة واحترام متبادل، كما أنه يسعى الجانبان لتعزيز العلاقات في كافة المجالات.

وشهد عام 2010 توقيع الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي البلدين والتي جرى توقيعها في زامبيا، حيث سعت هذه الاتفاقية إلى تكثيف التعاون المشترك بين الجانبين وتنمية العلاقات.

وفي عام 2018، وقع وزير الخارجية السابق عادل الجبير، ووزير الشؤون الخارجية في جمهورية زامبيا جوزيف ملانجي مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية زامبيا.

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