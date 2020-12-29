المواطن - الرياض

أعلن المرور السعودي القبض على قائد مركبة مخالف في جدة.

عندنا في جده نظام غير مع الشياب يتحدون الشباب بالله وش خلا لجاهل وصغير العقل يعني حنا نعناني من المراهقين ويجيك واحد قد ابوي يصدر منه هل الشي صعب والله بالله وش يكون موقفه لو ولده جبله مخالف وجاء

بيحاسب ولده وقاله انا شفتك تسوي كذا هي اقعنه الحين جده توقع كل شي pic.twitter.com/71C7z4ydph — mazen (@mazenaalsulmi) December 27, 2020

وأكد المرور ردًّا على مواطن نشر مقطع فيديو لقائد المركبة على موقع تويتر، أنه تم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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