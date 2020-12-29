‎الرئيسية
جديد الأخبار
القبض على قائد مركبة مخالف في جدة

القبض على قائد مركبة مخالف في جدة

2020/12/29
الساعة 10:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
77
0
طباعة
القبض على قائد مركبة مخالف في جدة
المواطن - الرياض

أعلن المرور السعودي القبض على قائد مركبة مخالف في جدة.

وأكد المرور ردًّا على مواطن نشر مقطع فيديو لقائد المركبة على موقع تويتر، أنه تم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

 


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :