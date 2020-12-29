القوس: النظام أزمة النصر وخالد بن فهد أصبح جزءًا من المشكلة!

المواطن - مروة نبيل

علق الإعلامي بتال القوس على الأزمة التي يمر بها نادي النصر برئاسة صفوان السويكت هذا الموسم، موجهًا في الوقت ذاته رسالة إلى الداعم النصراوي الأمير خالد بن فهد.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط؛ ما دفع الإدارة لإقالة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

النصر يُعاني من أزمة نظام:

وقال القوس في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “لا شك بأن الأمير خالد بن فهد رمز نصراوي كبير ومحب للرياضة.. دفع من ماله للنادي محبة وكرامة ولم يبحث عن ضوء ولم يتحدث بكلمة للإعلام عن النصر طوال فترة دعمه للنادي التي تناهز ثلاثين عامًا.. محبته للنصر وللرياضة خالصة”.

وتابع: “ولكن المنافسة في كرة القدم لا يكفي فيها ما يتم خلال تسعين دقيقة فقط.. هي منظومة ونظام كامل يتم تأسيسه يشمل فرق تنفيذية وقانونية وإدارية يتم اختيارها بعناية وتبقى ثابتة وتغييرها في أقل حدود.. ويبقى النظام العام في النادي كالدستور ثابت لا يتغير بتغير الأشخاص مهما كانوا”.

وأضاف: “أيضًا.. قد تعقد الكثير من الصفقات وتجلب كبار اللاعبين والمدربين.. ولكن هذا لا ينجح ما لم يكن هناك نظام يدير هذه الأمور وينسقها في تناغم كامل يشكل منظومة ينعكس نتاجها خلال أي تسعين دقيقة وليست مباراة واحدة.. جوهر القضية ليس مدير كرة أو صفقة.. بل النظام الذي يحكم علاقات هؤلاء”.

خالد بن فهد يدعم النصر والخلل يُدمر العمل:

وأردف: “دفع الأمير خالد بن فهد أكثر من سبعين مليون هذا العام فقط للنصر.. ذهبت للتوقيع مع صفقات كل واحدة أجمل من الأخرى.. ولكن على سبيل المثال لا يفيد بأن تقيم وليمة فخمة للضيوف في منزلك وأبنائك لا يلبسون بشكل مناسب.. هذا ليس كرم.. والمقصود أن النصر غني جدًّا بما يسمح بتوقيع الصفقات”.

واستكمل بتال القوس تغريداته قائلًا: “ولكن.. النادي لا يدفع مرتبات لاعبيه الشهرية ومستحقاتهم التعاقدية.. وهذا خلل كبير في المنظومة.. يعيدنا للمثال السابق.. خلل كبير يدمر العمل المتكامل ويعطل الإنتاجية المستهدفة.. ويحول المجهودات إلى حالة من التصادم والتضاد لا يمكن معه صياغة منظومة تدوم وعمل مستمر متصاعد”.

وواصل: “أيضًا.. أي إنسان يستهدف النجاح وفق منهج علمي.. عليه أن يباشر عمله.. يسأل.. يجتمع.. يناقش.. لا يكتفي بوسطاء عن طريق وسطاء.. ويرى التفاصيل اليومية في عمله بعين غيره.. القضية ليست تغيير واحد بآخر.. بل نظام ثابت لا يتأثر بغياب أحد فالتنفيذيون على اسمهم منفذون للنظام لا مشرعون له”.

رسالة إلى الرمز النصراوي:

واختتم القوس تغريداته قائلًا: “أخيرًا.. وجود الأمير خالد بن فهد أصبح جزءًا من المشكلة لا الحل.. كلهم ابتعدوا ثقة في قدرته المالية والفكرية.. وهو بنفسه لم يختر هذه الإدارة وليس مسؤولًا عن قرارات خاطئة كثيرة.. لذلك يا الأمير إما أن تختار رجالك وإدارتك وتشيل الحمل بكامله.. أو تتركه لوزارة الرياضة كغيره من الأندية”.

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