النصر يفتقد سعود السويلم وانتقادات لأعضاء الشرف

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي ماجد التويجري أن نادي النصر يحتاج إلى رجل بمواصفات قائد مثل رئيس مجلس إدارته السابق، سعود السويلم، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم.

النصر يفتقد سعود السويلم:

وقال التويجري: “سعود السويلم كان رجلًا بمواصفات قائد، وهي من بنى هذا الفريق، ويملك مساحة كبيرة في قلوب النصراويين، ليس بسبب منجزاته فقط بل لأنه كان يدافع عن حقوق العالمي”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “كورة روتانا”، قائلًا: “العالمي بحاجة إلى رئيس (رأس)، وذلك مع كل الحب والاحترام والإجلال للدكتور صفوان السويكت، ولكن كرسي النصر كرسي عظيم”.

انتقادات لأعضاء شرف العالمي:

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي تركي العجمة: “العالمي لديه رجالات مُحبين ومخلصين، ولكن هناك فئة منتفعين يقدمون أنفسهم على أنهم أعضاء شرف، ينتفعون من انهيارات الفريق بإطلاق الوعود والانتقادات، بينما لم يدفعوا ريال واحد، بل إن مغرد مؤثر مثل راكان بن سعود دفع أكثر منهم على الأقل دفع ثمن تذاكر حضوره”.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط، ما دفع الإدارة لإقالة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

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