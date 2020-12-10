الهلال مُهدد بعدم ضم ” هالك “

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي الهلال خلال الفترة الأخيرة، إعجابه بقدرات اللاعب البرازيلي العملاق جيفانيلدو فييرا دي سوزا المعروف باسم “هالك” لاعب فريق شنغهاي سيبيج الصيني السابق.

وكان المهاجم البرازيلي قد أعلن قبل عدة أيام عن رحيله من صفوف شنغهاي الصيني، بعد خروج الفريق الأول لكرة القدم من نهائيات دوري أبطال آسيا، والتي تُستكمل منافساتها حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

ولفرهامبتون يُراقب المهاجم العملاق

وقالت صحيفة The Sun البريطانية إن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي مهتم وبقوة، بضم المهاجم البرازيلي وذلك لتعويض المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز المصاب، والمتوقع غيابه لفترة طويلة عن صفوف النادي الإنجليزي.

وسيتنافس مع الهلال كل من بورتو البرتغالي وزينيت سان بطرسبرج الروسي لضم هالك بالفترة المقبلة.

مسيرة هالك مع الأندية المختلفة

يذكر أن النجم البرازيلي سبق له اللعب في أندية طوكيو فيردي الياباني وبورتو وزينيت سان بطرسبرج، وانضم لفريق شنغهاي سيبيج في عام 2016.

وسبق لـ هالك أن مثّل المنتخب البرازيلي في أولمبياد لندن عام 2012، حيث احتل المنتخب البرازيلي وصافة الأولمبياد بعد الخسارة ضد المكسيك في المباراة النهائية.

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