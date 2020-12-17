تاريخ مشاركات الاتحاد والوحدة في كأس الملك منذ 2008

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد والوحدة المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك.

الاتحاد والوحدة في كأس الملك

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تاريخ مشاركات الاتحاد والوحدة في منافسات كأس الملك منذ عام 2008 وحتى الآن.

وتأهل الوحدة إلى الدور ربع النهائي في كأس الملك 5 مرات أعوام 2008، 2009، 2010، 2019 و2020، وصعد 3 مرات إلى دور الـ16 في 2014، 2016 و2017، وكان في دور الـ32 عام 2018.

وقبل مباراة الاتحاد والوحدة اليوم، وصل فرسان مكة إلى المركز الرابع مرة واحدة في 2011، فيما لم يتأهل الفريق الأول لكرة القدم أعوام 2012، 2013 و2015.

الاتحاد يتألق في الكأس

وتوج الاتحاد باللقب 3 مرات في 2010، 2013 و2018، فيما حصد المركز الثاني 5 مرات في كأس الملك أعوام 2008، 2009، 2011، 2014 و2019، ووصل إلى نصف النهائي مرتين عامي 2015 و2016.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك عام 2012، وخرج من دور الـ32 في 2017، فيما ودع العميد منافسات البطولة من دور الـ16 في الموسم الرياضي الماضي، والذي شهد معاناته من تراجع النتائج.

شارك الخبر