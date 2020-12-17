ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد بيراميدز

المواطن - مروة نبيل

يشهد ترتيب الدوري المصري لكرة القدم منافسة قوية قبل مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم، في ظل تألق الفرق الصاعدة والأندية التي كانت تُعاني الموسم الرياضي الماضي.

الزمالك ضد بيراميدز

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز على ملعب “الدفاع الجوي” في القاهرة، عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة التألق وتحقيق الفوز الثاني على التوالي خلال مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم، فيما يسعى الفريق الضيوف لتعويض خسارته في الجولة الأولى والتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

وجاء ترتيب الدوري المصري لكرة القدم قبل مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم، سيراميكا كيلوباترا في الصدارة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن أسوان صاحب المركز الثاني، ثم وادي دجلة برصيد 4 نقاط، حيث لعبوا مباراتين حتى الآن.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بالتساوي مع الزمالك والاتحاد السكندري، ثم غزل المحلية برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع سموحة، الجونة، المصري البورسعيدي والإسماعيلي من لقاء واحد أيضًا.

ويقع طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع البنك الأهلي، حيث خاضوا مواجهتين، ثم بيراميدز في المركز الـ11 بدون نقاط، كما هو الحال مع إنبي، مصر المقاصة، الإنتاج الحربي من مباراة واحدة، ويتذيل المقاولون العرب الترتيب بدون رصيد من مباراتين.

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