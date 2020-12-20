تركيا تتحول لحقل تجارب للقاح سينوفاك بيونتك الصيني

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أثارت تركيا الجدل عندما قررت الحصول على لقاح فيروس كورونا الخاص بشركة سينوفاك بيونتك الصينية، والذي لم تكتمل تجاربه السريرية حتى الآن.

وتستعد تركيا لتلقي 50 مليون جرعة من لقاح شركة سينوفاك بيونتك الصينية، ومن المتوقع أن تبدأ في استلامه بأواخر ديسمبر.

وأثارت ديريا أونوتماز، الأستاذة في قسم الحساسية والمناعة بجامعة كونيتيكت، التساؤلات بعد إعلان الحكومة التركية عن موافقتها على هذا اللقاح الغير مكتمل تجاربه لفيروس كورونا، ووصفت الأمر بأنه مقلق للغاية.

لقاح غير مكتمل:

وذكرت شبكة بلومبيرغ الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، أنه من غير المتوقع أن تنتهي المرحلة الثالثة من التجارب البشرية للقاح حتى أوائل العام المقبل.

وقالت أونوتماز: إنه من الخطر للغاية بالنسبة لتركيا أن تظل معتمدة على لقاح واحد، ومن الضروري النظر في إمكانية أن اللقاحات التي لم تكمل بعد دراسات المرحلة الأخيرة ستحمي الناس بشكل فعال.

وأضافت أن مصدر قلق آخر هو أنه لم يتم إجراء أي تجارب على لقاح سينوفاك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

لقاحات أخرى واعدة:

وكشفت التقارير الطبية في جميع أنحاء العالم أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وتساءلت أونوتماز عن سبب اختيار تركيا التعامل مع لقاح سينوفاك، عندما كانت هناك لقاحات مطورة بالكامل يتم إنتاجها بالفعل وتسليمها إلى بلدان أخرى، مثل لقاح أسترازينيكا، والذي أظهر نتائج ناجحة بنسبة 60- 70 في المائة.

وقالت: إنه اللقاح الروسي هو الآخر يبدو واعدًا، وهو فعال بنسبة 90 في المائة في النتائج الوسيطة.

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