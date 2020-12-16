تشيلسي يسقط ضد وولفرهامبتون في الوقت القاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة وولفرهامبتون ضد تشيلسي في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بهزيمة البلوز بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل.

وولفرهامبتون ضد تشيلسي:

وبدأت مباراة وولفرهامبتون ضد تشيلسي بشكل سريع، ونفذ نيتو ركلة ركنية لأصحاب الأرض قابلها سايس برأسية، ولكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة الخامسة، ونفذ تشيلويل ركلة حرة للبلوز، إلا أن زوما فشل في متابعتها.

وكاد فيرنر أن يهز الشباك في الدقيقة 15، ولكن دفاع أصحاب الأرض تصدى لتسديدته، وتألق حارس البلوز إدوارد مندي وأبعد تسديد نيتو عند الدقيقة 22، وأطلق سيميدو تسديدة قوية في الدقيقة 31، ولكنها خرجت بعيدًا.

وشكل البلوز خطورة عن طريق الكرات الثابتة، وكاد زوما أن يهز الشباك في لعبة منها، لينتهي الشوط الأول من مباراة وولفرهامبتون ضد تشيلسي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وولفرهامبتون يخطف الفوز:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح أوليفيه جيرو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 49، وسجل فابيز سيلفا هدفًا، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل عند الدقيقة 54، قبل أن يتمكن دانييل بودينسي من تسجيل التعادل عند الدقيقة 66.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 81 قبل أن يتراجع عن القرار بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، قبل أن يسجل نيتو هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة وولفرهامبتون ضد تشيلسي بهزيمة البلوز.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون رصيده إلى 20 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد البلوز عند 22 نقطة في المركز الخامس.

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