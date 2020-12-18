تفاصيل جديدة تكشف إقناع النصر لـ ياسر الشهراني بمغادرة الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية، تفاصيل جديدة عن إقناع نادي النصر للاعب ياسر الشهراني نجم الهلال بالمغادرة والانضمام لـ أصفر العاصمة خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أنه تُوجد أزمة بين ياسر الشهراني وإدارة فهد بن نافل حيث غاب اللاعب عن التشكيل الأساسي لـ الأزرق في مباراة الهلال والوحدة، التي أُقيمت الأحد الماضي بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب غياب الشهراني عن تشكيل مباراة الهلال والوحدة

وجاء غياب الشهراني عن التشكيل الأساسي بسبب قرار تأديبي لمماطلته في تجديد عقده مع الأزرق، وهو الأمر الذي أكده الإعلامي الرياضي فيصل الناشري عبر حسابه في “تويتر”.

وأضاف الناشري أن رازفان لوشيسكو مدرب أزرق العاصمة وجد أنه متأخرًا في النتيجة، أمام الوحدة، لذلك قرر الدفع بالشهراني مع بداية الشوط الثاني.

عرض مالي أكبر يُغري الشهراني للرحيل

وتُشير التقارير إلى أن النصر يُقنع ياسر الشهراني بالرحيل حيث سيقدم له عرضًا ماليًا أكبر من العرض المقدم للاعب من إدارة فهد بن نافل من أجل التعاقد معه.

وكان الهلال ودع بطولة كأس الملك أمس الخميس، وذلك بعد الخسارة من نادي الفتح بنتيجة 2-0 في دور الـ16.

شارك الخبر