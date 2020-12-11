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تفاصيل مفاوضات الهلال مع 3 لاعبين للتجديد
قبل دخولهم الفترة الحرة

تفاصيل مفاوضات الهلال مع 3 لاعبين للتجديد

2020/12/11
الساعة 12:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تفاصيل مفاوضات الهلال مع 3 لاعبين للتجديد عطيف والفرج
المواطن - مروة نبيل
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1 تفاصيل مفاوضات الهلال مع اللاعبين
1.1 الزعيم في دوري محمد بن سلمان

تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لتجديد عقود نجوم الفريق الأول لكرة القدم التي تنتهي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، لضمان استمرارهم لفترة أطول.

تفاصيل مفاوضات الهلال مع اللاعبين

وذكرت مصادر خاصة لـ”الرياضية”: “إدارة نادي الهلال اتفقت نهائيًا، مع الدولي عبدالله عطيف، على تجديد عقده لمدة عامين، حيث إنه سيدخل فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده الحالي بعد أسابيع”.

نجم نادي الهلال عبدالله عطيف
عطيف

وتابع: “المفاوضات مع الدوليين سلمان الفرج، وياسر الشهراني، لم تُحسم بعد، حيث تتفاوض الإدارة في الفترة الجارية مع وكيليهما لتمديد عقديهما لمدة ثلاثة أعوام، ولم تتوصَّل حتى الآن إلى اتفاق معهما بشأن المقابل المالي”.

سلمان الفرج مع نادي الهلال
الفرج في المران

واختتم المصدر تصريحاته قائلًا: “ومن المنتظر أن ترفع الإدارة الزرقاء عرضيها لحسم الملفَّين المهمَّين قبل دخول اللاعبَين الفترة الحرة في يناير المقبل، التي تسمح لهما بالتفاوض مع أندية أخرى”.

ياسر الشهراني
الشهراني في المران

الزعيم في دوري محمد بن سلمان

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشباب أقرب منافسيه، وذلك بعد مرور 7 جولات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال
جانب من المران

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