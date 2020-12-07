توتنهام ضد آرسنال.. السبيرز يفوز بثنائية ويواصل الصدارة

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة توتنهام ضد آرسنال التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، في قمة مواجهات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق السبيرز لفوز هام بهدفين دون رد.

توتنهام ضد آرسنال:

وبدأت مباراة توتنهام ضد آرسنال بشكل سريع، حيث ضغط السبيرز منذ بداية اللقاء، ونفذ داير ركلة حرة في الدقيقة الثانية، ولكنها مرت فوق العارضة، ورد الجانرز عن طريق تسديدة من ساكا في الدقيقة السادسة، إلا أنها ذهبت بعيدًا.

ومرر هاري كين كرة إلى هيون مين سون، لينطلق ويسدد كرة رائعة لتهز شباك الجانرز عند الدقيقة 13، وهدأت المباراة بعد ذلك، قبل أن يحرز كين الهدف الثاني من تسديدة صاروخية عند الدقيقة 46، بعدما تلقى تمريرة مميزة من اللاعب الكوري.

شوط سلبي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة توتنهام ضد آرسنال، ضغط الجانرز ولعب ساكا كر عرضية عند الدقيقة 47، لعبها لاكازيت رأسية، ولكن لوريس تمكن من التصدي لها، وأرسل تيرني كرة مميزة من الجانب الأيسر، وحولها أوباميانج برأسه فوق العارضة.

واستمرت محاولات الجانرز أملًا في تقليص الفارق، إلا أن تألق لوريس منعهم من هز الشباك، وظهر السبيرز عند الدقيقة 81، عن طريق سون من عرضية كين، ولكن مرت رأسيته بجوار القائم، واحتسب الحكم اللعب تسلل.

وكاد الجانرز أن يقلص الفارق عند الدقيقة 83 بعرضية من ويليان إلى ساكا، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، واستمرت المحاولات، لتنتهي مباراة توتنهام ضد آرسنال بفوز السبيرز بهدفين نظيفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد آرسنال عند 13 نقطة في المركز الـ15.

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