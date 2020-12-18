تويتر يطلق منصة أخرى لاختبار ميزة الدردشات الصوتية 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

في الشهر الماضي، أعلنت منصة تويتر أنها ستبدأ قريبًا في اختبار ميزة الدردشات الصوتية، والآن أطلقت الشركة منصة اجتماعية جديدة تتضمن غرف دردشة صوتية فقط، على غرار تطبيق Clubhouse.

والمنصة التابعة لتويتر أُطلق عليها اسم Twitter Spaces لكن تم طرحها على نطاق تجريبي فقط لعدد قليل من المستخدمين لتجربتها وتقييمها.

وكما أوضحت الشركة في نوفمبر، فإنه من المهم الحصول على مساحة آمنة حتى يشعر الناس فيها بالراحة والخصوصية.

وتُعد الشبكات الاجتماعية القائمة على الدردشات الصوتية أمر جديد نسبيًا، وهناك أكثر من تطبيق يتنافس على تطوير هذه الميزة لكن يواجههم الكثير من المشكلات أهمها الرقابة، وعلى سبيل المثال هناك تطبيق Clubhouse فعلى الرغم من أنه لا يزال في مرحلة اختبار، إلا أنه شهد العديد من الحوادث البارزة بما في ذلك مضايقة مراسل نيويورك تايمز، ومحادثات أخرى تشمل التنمر والتعصب.

ويأمل تويتر في النجاح في معالجة هذه المشكلات التي تؤثر على سلامة المستخدم وراحته من خلال إضافة أدوات تشمل الإبلاغ والحظر.

وسيتم تشغيل المنصة التجريبية على نظام التشغيل iOS أولًا، مما يتيح الفرصة للمستخدمين للمشاركة في المحادثات الصوتية التي يديرها المضيف بين شخصين أو أكثر.

وقالت تويتر إن هناك طريقتان لإنشاء الدردشة الصوتية، وهما إما الضغط على زر الإنشاء في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة، أو عن طريق التمرير سريعًا جهة اليمين.

وسيتمكن المضيفون في Spaces من دعوة الأشخاص للانضمام إليهم من خلال الرسائل المباشرة أو عن طريق تغريد الروابط أو من خلال مشاركة رابط في مكان آخر، وسيتمكن الجميع من رؤية بعضهم ولكن سيتحكم المضيفون في المتحدث.

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