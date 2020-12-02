حسين عبدالغني يجتمع مع فيتوريا ولاعبي النصر

المواطن - مروة نبيل

بدأ حسين عبدالغني مهام عمله الجديد كمدير تنفيذي لكرة القدم في نادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء، في محاولة لإعادة تصحيح أوضاع العالمي.

حسين عبدالغني يبدأ مهام عمله:

وكانت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، قد أعلنت عن تعيين حسين عبدالغني كمدير تنفيذي لكرة القدم، بعد دقائق من قبول استقالة المشرف العام على الكرة، عبدالرحمن الحلافي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعقد عبدالغني اجتماعًا مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، والجهازين الطبي والإداري، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل انطلاق الحصة التدريبية اليوم، طالبهم بتحسين النتائج وانتشال العالمي من الوضع السيء الذي يعيشه مؤخرًا.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للمدير التنفيذي لكرة القدم، حسين عبدالغني من داخل النادي، بجانب صور من اجتماعه مع الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

النصر يُعاني هذا الموسم:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي ضد نظيره الهلال على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض بهدفين مقابل هدف، ليحصد الزعيم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

على الجانب الآخر، يُعاني نادي النصر من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر 4 مباريات، وكان آخرها ضد الهلال أيضًا في الجولة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط فقط.

شارك الخبر