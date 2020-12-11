حقيقة اهتمام الهلال بالتعاقد مع البرازيلي هالك

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية خلال الأيام الماضية تفاوض نادي الهلال مع البرازيلي هالك لتدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

العروض تنهال على المهاجم البرازيلي

وكان المهاجم البرازيلي قد أعلن قبل عدة أيام عن رحيله من صفوف شنغهاي الصيني، بعد خروج الفريق الأول لكرة القدم من نهائيات دوري أبطال آسيا، والتي تُستكمل منافساتها حاليًا في الدوحة.

وبعد الإعلان عن رحيل البرازيلي رسميًا، أكدت وسائل الإعلام اهتمام العديد من الأندية الخليجية بالتعاقد معه، وفي مقدمتها نادي الهلال، وذلك بجانب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، لتعويض مهاجمه المكسيكي راؤول خيمينيز.

حقيقة اهتمام الهلال بضم هالك

وكشف عضو في الجهاز الفني بنادي الهلال لـ”كووورة”، حقيقة رغبتهم في التعاقد مع صاحب الـ34 عامًا، وقال: “ليس صحيحًا ما يشاع حول رغبة الإدارة أو الجهاز الفني بضمه، وسياسة النادي واضحة في التعاقد مع اللاعبين”.

وتابع: “يتم ربط الهلال بالعديد من اللاعبين لرفع قيمتهم السوقية، وهذا الأمر نعرفه جيدا، وحتى هذه اللحظة لم يدخل هالك قائمة اهتماماتنا، شاهدنا في فترة الانتقالات الماضية، أنه تم ربط أكثر من اسم بالهلال وفي النهاية لم يتم التعاقد معهم”.

واختتم تصريحاته بشأن ضم هالك قائلًا: “تعاقدات الهلال تكون مبنية على أساس حاجة الفريق الفنية، ولا نعمل على تكدس النجوم بالفريق دون فائدة”.

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