حمدالله مُهدد بالإيقاف لمدة 60 يومًا

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، مهدد بالإيقاف لمدة شهرين وذلك بعد امتناعه عن الصعود لـ منصة استلام الميداليات عقب مباراة الهلال والنصر التي أُقيمت في نهائي كأس الملك يوم 28 نوفمبر الماضي.

وليد عبدالله صعد بدلًا من حمدالله

ولم يصعد اللاعب المغربي الذي كان قائدًا لـ النصر، في نهائي كأس الملك، وصعد بدلًا منه الحارس وليد عبدالله ليتسلم ميداليات المركز الثاني مع صفوان السويكت رئيس النصر والبرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق، وفقًا لـ بروتوكول الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وحول تصرف لاعب النصر، قال القانوني صالح المقبل إن ما قام به اللاعب المغربي يستوجب معاقبته من وزارة الرياضة واتحاد القدم السعودي وفقًا للمادة 69 من لائحة الانضباط إما بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال أو الحرمان من الجوائز المادية أو العينية وفقًا لـ تصريحاته لـ الزميلة “الجزيرة”.

وزارة الرياضة قد تُغلظ العقوبة

وأضاف المقبل أن وزارة الرياضة يُمكنها تغليظ العقوبة على حمدالله، بسبب رفضه تسلم الميداليات من راعي البطولة بإيقافه لمدة 60 يومًا من تاريخ بداية الموسم الرياضي الجديد.

وكان النصر خسر من الهلال بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، حيث تُوج الهلال بلقبه التاسع في بطولة كأس الملك.

جدير بالذكر أن نادي النصر يحتل حاليًا المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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