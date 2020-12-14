دراسة: خطر الإصابة بفيروس كورونا من أحد أفراد الأسرة ضعيفة للغاية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة جديدة إلى أن خطر الإصابة بفيروس كورونا من أحد أفراد الأسرة أقل من واحد من كل خمسة.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد الباحثون أن 16.6 في المائة فقط من جميع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا نقلوه إلى أفراد أسرهم، كما أن واحد من كل ثلاثة أشخاص ينقلون الفيروس إلى أزواجهم.

نسب ضعيفة للغاية:

علاوة على ذلك، عندما لا تظهر على الشخص المصاب أعراض مثل السعال أو الحمى أو ضيق التنفس، كان معدل الانتقال 0.7 بالمائة فقط.

وأظهرت النتائج أنه نظرًا لأن الأشخاص الذين لديهم حالات مشتبه بها أو مؤكدة يُطلب منهم العزل في المنزل، يجب على الأشخاص التفكير في ارتداء قناع للحماية من الأشخاص الذين قد يكونون مصابين بالفيروس.

ونظر الباحثون في عوامل متعددة بما في ذلك اتصال الكبار أو الأطفال، وعدد الاتصالات وما إذا كان المريض يعاني من الأعراض أم لا.

وكان أفراد الأسرة البالغون أكثر عرضة للإصابة بالمرض من الأطفال بنسبة 28.3% مقارنة بـ16.8%.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن واحد من كل ثلاثة أشخاص- 37.8 في المائة- من نقل الفيروس إلى أزواجهن أو زوجاتهم.

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