دوري الدرجة الأولى.. 3 انتصارات وتعادلان

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 5 مباريات، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وانتهت 3 مواجهات بالفوز، فيما خيم التعادل على نتيجة مباراتين.

دوري الدرجة الأولى:

ولعب العدالة ضد الساحل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ونجح أصحاب الأرض في الفوز بثلاثية دون رد سجلها، عبدالله خطاء وفيرناندو جابرييل والبراء باعظيم في الدقائق 28، 54 و62.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدرعية في الفوز على نظيره هجر بثلاثية نظيفة في المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي الرياض، وسجل الأهداف لازار فينيسوس بالخطأ في مرماه، محمود بن الهادي ونواف الحبشي في الدقائق 30، 42 و92.

وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة الجبلين والكوكب في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد، وفاز الثقبة على عرعر بنتيجة 2/ 1، وسجل كوزموس داودا وأمير عمراني ثنائية أصحاب الأرض، وأحرز سلطان الدوسري هدف الضيوف.

وانتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة ضد الفيحاء التي أُقيمت على رديف ملعب الملك عبدالله الرياضية بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1، وسجل مؤيد غروي هدف أصحاب الأرض، فيما أحرز طلال مجرشي هدف الضيوف.

الجولة العاشرة:

وكانت منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى قد انطلقت، يوم الاثنين الماضي، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيل ضد نظيره الحزم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وانتهت مباراة الجيل ضد الحزم بفوز الفريق الضيف بنتيجة 4/ 1، وسجل الرباعية فرحان العازمي، الحاج عثمان باري، عبدالكريم يودا ويوسف عمر، فيما أحرز محمد رشيد هدف أصحاب الأرض الوحيد.

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