دوري محمد بن سلمان.. الاتحاد يصل حفر الباطن لمواجهة السماوي

المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى حفر الباطن استعدادًا لمواجهة الفريق السماوي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد في حفر الباطن

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول الفريق الأول لكرة القدم إلى حفر الباطن، يتقدمهم المدافع المصري الدولي أحمد حجازي الذي تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الهلال الماضية.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي قد تكفلا بطائرة خاصة لنقل الفريق الأول لكرة القدم إلى القيصومة، استعدادًا لمباراته ضد الباطن، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد في دوري محمد بن سلمان

ويحل العميد ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، مساء يوم غد الخميس، على ملعب نادي الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة بعد تعادله إيجابيًّا ضد الهلال في الجولة الماضية.

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