رالي داكار ينطلق في السعودية كأول حدث رئيسي لرياضة السيارات 2021

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ينطلق رالي داكار، كأول حدث رئيسي لرياضة السيارات في عام 2021، إلى الكثبان الرملية والصحاري النائية في السعودية نهاية هذا الأسبوع.

استعدادات ضخمة

وحسبما ذكرت قناة نيو آسيا، اضطر جميع المشاركين في الحدث، الذي سيبدأ في جدة يوم الأحد المقبل وينتهي في ميناء البحر الأحمر في 15 يناير، للدخول إلى الحجر الصحي بعد وصولهم على متن الرحلات الجوية.

واضطر الإسباني ناني روما، الفائز السابق في سباقات الدراجتين والأربع، إلى تغيير السائق المساعد داني أوليفيراس بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، ولم يتمكن من السفر إلى الشرق الأوسط، وسيحل الفرنسي أليكس وينوك مكان أوليفيراس في فريق البحرين الجديد ريد إكستريم.

أوضاع صعبة

وقال روما الفائز بسباق عام 2014 في مكالمة فيديو أثناء عزله في غرفته بالفندق: “إنه أمر صعب بالنسبة لنا، لكن على أي حال أعتقد أن الجميع حققوا انتصارًا حقيقيًا لبدء سباق داكار هذا في هذا الوضع حول العالم”.

وسيتنافس سيباستيان لوب، بطل الراليات العالمي تسع مرات، مع مساعده منذ فترة طويلة دانييل إيلينا، مع فريق البحرين.

ولم يخض المتسابق الفرنسي سباقًا في السعودية من قبل، لكنه تسابق عندما أقيم سباق داكار في أمريكا الجنوبية، واحتل المركز الثاني مع فريق بيجو في عام 2017.

وشهد رالي داكار عددًا من التغييرات التي تهدف إلى تحسين السلامة بعد وفاة راكبي الدراجات باولو جونكالفيس وإدوين سترافير في حادث العام الماضي.

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