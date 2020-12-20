رعب على طائرة بريطانية بعد وفاة أحد الركاب بـ كوفيد-19 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

كشف رجل على متن رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز البريطانية أنه أمضى ساعة في محاولة إنقاذ أحد الركاب الذي اتضح لاحقًا أنه كان مصابًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحاول توني ألدابا مساعدة مسافر عانى فجأة من حالة طوارئ طبية في رحلة يونايتد 591 المتجهة إلى لوس أنجلوس، حتى تم تغيير مسار الطائرة في النهاية إلى نيو أورلينز بعد ساعة و 30 دقيقة من الرحلة.

وروى ألدابا تجربته قائلًا: على الرغم من محاولات الإنقاذ واستمرار الإنعاش القلبي الرئوي من قبل حفنة من الركاب إلا أن الراكب لم ينجُ.

وكتب عبر تويتر: لقد اتخذت قرارًا بمحاولة إنقاذ حياة الراكب مع اثنين آخرين، وقمنا بعملية الإنعاش القلبي الرئوي لمدة تقارب الساعة حتى هبطنا، واستمررنا في المساعدة حتى وصل الأطباء إلى الطائرة وأعلنوا وفاته.

وأردف: الأجواء كانت مشحونة في الطائرة، ومرت لحظات مليئة بالتوتر والخوف، وبعد إعلان الوفاة ساد الرعب على وجوه الجميع، إنها تجربة لا يمكن نسيانها.

وأضاف: كنت أعرف المخاطر التي ينطوي عليها إجراء الإنعاش القلبي الرئوي على شخص يحتمل أن يكون مصابًا بـ كوفيد-19 لكنني اخترت القيام بذلك على أي حال.

ثم أوضح أن زوجة الراكب المريض لم تقل أبدًا أن زوجها كان إيجابيًا لـ كوفيد-19، ولم تذكر سوى أنه خطط لإجراء اختبار بمجرد وصولهم إلى وجهتهم.

وأكد أنه أصبح يعاني من أعراض الإصابة بكورونا لكنه استطرد: لو عاد الزمن بي إلى الوراء لم أكن لأغير من أفعالي، لا يمكنني الجلوس مكتوف الأيدي ومشاهدة شخص ما يموت.

وبمجرد هبوط الطائرة في لويزيانا، نقل المسعفون المريض إلى مستشفى قريب.

وأصدرت الشركة بيانًا عامًا عقب الحادث المأساوي قائلة إن الراكب المتوفى ادعى أنه لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، متابعة: نناشد الركاب عدم السفر إذا تم تشخيص إصابتهم بـ كوفيد-19 أو ظهرت عليهم أعراض مرتبطة بالفيروس، وإذا ساورك الشك فإن أفضل خيار هو إجراء الاختبار.

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