صدمة من القادسية لـ الهلال قبل انطلاق الميركاتو الشتوي

المواطن - محمد سمعه

وجه نادي القادسية صدمة لنادي الهلال، وذلك قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في السعودية بدءًا من يوم 11 يناير المقبل.

ورفضت إدارة القادسية العرض الذي قُدم من إدارة أزرق العاصمة لشراء المدة المتبقية في عقد حمد اليامي؛ بسبب حاجة القادسية لجهوده خلال النصف الثاني من الموسم الحالي وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

الهلال يُدعم صفوفه بضم حمد اليامي:

وكان الزعيم أعلن مسبقًا عن التعاقد مع حمد اليامي الظهير الأيسر لمدة 4 مواسم بداية من موسم 2021/ 2022، بعد دخول الفترة الحرة.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير صحفية عن الملعب الذي سوف يستضيف مباراة الأهلي والهلال بالجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وسيستضيف ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة مباراتي الأهلي والاتحاد بالجولة الـ13 من دوري المحترفين بحسب ما ذكرته الزميلة “عكاظ”.

الملعب المُستضيف لـ كلاسيكو الأهلي والزعيم:

وسيواجه الاتحاد، فريق أبها يوم الخميس 14 يناير المقبل في الجولة الثالثة عشرة، وفي نفس الجولة سيستضيف الأهلي منافسه الهلال يوم الجمعة 15 يناير في الجوهرة المشعة.

جدير بالذكر أن وزارة الرياضة كانت قامت بتنفيذ أعمال الصيانة الشتوية في ملعب الجوهرة المشعة بدءًا من شهر ديسمبر الحالي على أن تنتهي أعمال الصيانة في الملعب يوم 12 يناير المقبل.

ويستعد الهلال غدًا الخميس لمواجهة نادي الشباب بالجولة الـ11 من بطولة دوري المحترفين، بينما سيلعب الأهلي مع نادي التعاون يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة ذاتها.

شارك الخبر