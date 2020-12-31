صورة متداولة لوكيل جيوفنكو تُثير حيرة جماهير الهلال

المواطن - محمد سمعه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوكيل أعمال الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، لاعب الهلال، تسببت في إثارة الجدل وقلق الجماهير الزرقاء حول مصير اللاعب الإيطالي مع الفريق بالفترة المقبلة.

وظهر وكيل أعمال جيوفنكو برفقة الرئيس التنفيذي لنادي مونزا الإيطالي، أدريانو جالياني مما أثار الجدل حول رغبة نادي مونزا بضم جيوفنكو.

وكان الزعيم نفى مسبقًا اقتراب اللاعب الإيطالي من الرحيل في يناير المقبل وعودته لأحد الأندية الإيطالية.

إنجازات جيوفنكو مع الهلال:

ونجح جيوفنكو في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك مع الهلال في موسم 2019/ 2020، كما سجل للزعيم 14 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة في 67 مباراة.

يذكر أن جيوفنكو كان انضم للزعيم في يناير 2019، قادمًا من صفوف نادي تورنتو الكندي.

وسينتهي عقد النجم الإيطالي جيوفنكو مع الزعيم في عام 2022.

الزعيم يواجه الليث غدًا في مباراة قوية:

ويستعد الزعيم لمواجهة فريق الشباب في الديربي غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الزعيم، تعادل يوم السبت الماضي مع نادي الاتحاد بهدف لكل فريق بالجولة العاشرة، بينما فاز نادي الشباب على فريق الباطن بنتيجة 3/ 1.

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