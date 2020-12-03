غوميز لا يغيب عن التسجيل ضد الفتح

المواطن - مروة نبيل

يُقدم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز مستوى مميزًا خلال مباريات فريقه الهلال ضد الفتح قبل مواجهة الفريقين المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

غوميز يخطف الأنظار

ولعب غوميز 4 مباريات ضد الفتح، وتألق بشكل لافت، حيث نجح في تسجيل هدف خلال أول مواجهة خاضها في سبتمبر 2018، وأحرز ثنائية في المباراة الثانية التي أُقيمت في فبراير 2019، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

وواصل المهاجم الفرنسي تألقه خلال مباريات الهلال ضد الفتح، وسجل هدفًا خلال المواجهة التي أُقيمت في أكتوبر 2019، ونجح في إحراز ثنائية وقدم تمريرة حاسمة في المباراة الأخيرة بين الفريقين.

الهلال ضد الفتح

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفتح عند الساعة 5:40 مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ويسعى الزعيم لمواصلة سلسلة انتصاراته، فيما يطمح النموذجي للاستمرار في نتائجه الإيجابية وخطف الثلاث نقاط.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، ولكنه خاض مباراة أقل من الشباب المتصدر بـ14 نقطة، فيما يحتل النموذجي المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وذلك قبل مباراة الهلال ضد الفتح اليوم.

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